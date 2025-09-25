LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रिहाना और रैपर रॉकी ने किया अपने तीसरे बच्चे का स्वागत, प्रशंसकों को दिखाई झलक
रिहाना और रैपर रॉकी ने किया अपने तीसरे बच्चे का स्वागत, प्रशंसकों को दिखाई झलक
रिहाना तीसरी बार बनीं मां (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@badgalriri)

रिहाना और रैपर रॉकी ने किया अपने तीसरे बच्चे का स्वागत, प्रशंसकों को दिखाई झलक

लेखन नेहा शर्मा
Sep 25, 2025
09:44 am
क्या है खबर?

पॉप स्टार रिहाना के प्रशंसक दुनियाभर में हैं, जो उनसे जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी पर नजर बनाए रखते हैं। रिहाना और उनके पार्टनर A$AP रॉकी अब तीसरी बार माता-पिता बन गए हैं। पॉप गायिका ने बेटी को जन्म दिया है, जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है, वहीं उन्होंने अपनी नन्ही राजकुमारी की झलक भी प्रशंसकों को दिखा दी है। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हाे रही है।

घोषणा

13 सितंबर को तीसरी बार मां बनी थीं रिहाना

रिहाना ने 13 सितंबर को बेटी को जन्म दिया था। साझा की गई तस्वीर में रिहाना गोद में लिए अपनी बच्ची को निहारती दिख रही हैं। उनकी बेटी ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। एक और तस्वीर में बच्ची के छोटे-छोटे गुलाबी दस्ताने दिखाए गए हैं। रिहाना ने बेटी का नाम रॉकी आइरिश मेयर्स रखा है। बता दें कि रिहाना और रॉकी के पहले से 2 बेटे हैं। एक 3 साल का और एक 2 साल का।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीर

शादी

रिहाना और रॉकी की शादी की चर्चा तेज

रॉकी और रिहाना साल 2020 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आने से पहले रिहाना-रॉकी काफी लंबे वक्त तक दोस्त थे। रॉकी ने एक हालिया इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्होंने रिहाना से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। उनसे जब पूछा गया कि वो और रिहाना शादी कब करेंगे तो रॉकी ने कहा कि आपको कैसे पता कि हमनें शादी नहीं की है।

इच्छा

पूरी हो गई रॉकी और रिहाना की ख्वाहिश

इंटरव्यू में रॉकी ने एक बेटी का पिता बनने की इच्छा भी जाहिर की। वो बाेले, "मैं एक बेटी चाहता हूं। हम 2 लड़कों के माता-पिता हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारी एक बेटी हो जाए। एक पुराने इंटरव्यू में रॉकी ने बताया था कि रिहाना और वो एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन साल 2012 में दोनों की सही से मुलाकात हुई थी। तभी उन्हें समझ आ गया था कि वो एक-दूसरे के लिए बने हैं।

लोकप्रियता

पॉप संगीत की दुनिया की बड़ी हस्ती हैं रिहाना 

रिहाना का असली नाम रोबिन रिहाना फेंटी है। 15 की उम्र में संगीत करियर की शुरुआत करने वाली रिहाना महज 33 की उम्र में अरबपति बन गई थी। साल 2007 में आए एल्बम 'गुड गर्ल गॉन बैड' से उन्हें दुनियाभर में पहचान मिली। रिहाना कई पुरस्कार जीत चुकी हैं, जिनमें 9 ग्रैमी अवॉर्ड शामिल हैं। उधर रिहाना के पति रॉकी एक अमेरिकी रैपर हैं। उनका असली नाम रकीम एथेलस्टन मेयर्स है। वो हिप हॉप समूह ASAP MOB के सदस्य हैं।