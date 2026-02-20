पिता सलीम खान के स्वास्थ्य पर डॉक्टरों के बयान से क्यों गुस्सा हुए सलमान खान?

नाराजगी

खान परिवार डॉक्टरों के बयान से नाखुश

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, खान परिवार ने अस्पताल अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह सलीम की हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक न करें। परिवार के एक करीबी सूत्र ने कहा, "स्वास्थ्य एक निजी मामला है। आदर्श रूप से, मीडिया के साथ कोई भी अपडेट साझा नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का संवाद परिवार के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, जब भी वह फैंस को संबोधित करना चाहें।"