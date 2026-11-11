'मातृभूमि' के ट्रेलर में सलमान खान के डायलॉग पर सवाल उठे

'मातृभूमि' के ट्रेलर में सलमान के डायलॉग से निराश हुए लोग, बोले- किसने मंजूरी दी?

लेखन ज्योति सिंह 12:50 pm Nov 11, 202612:50 pm

क्या है खबर?

सलमान खान ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। लंबे समय से देरी का सामना कर रही यह फिल्म आखिरकार साल के आखिर में रिलीज के लिए तैयार है। इसमें अभिनेता के साथ पहली बार चित्रागंदा सिंह नजर आएंगी। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, कुछ नेटिजन्स ने इसमें सलमान के डायलॉग पर हैरानी जताई और इसे मंजूरी देने पर सवाल उठाया है।