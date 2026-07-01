सलमान खान ने 'काला हिरण' फिल्म पर ठोका केस, रिलीज पर लटकी तलवार
सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण: लीगेसी के लिए जंग' की रिलीज रुकवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उनका आरोप है कि फिल्म में उनकी शक्ल का इस्तेमाल किया गया है और उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें उनकी इजाजत के बिना दिखाई गई हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में उनके पुराने जीवन के बारे में गलत बातें बताई गई हैं, जैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनकी दुश्मनी की बात।
अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसका मतलब है कि फिल्म अभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाएगी।
अदालत के फैसले तक 'काला हिरण' की रिलीज पर लगी रोक
फिल्म के निर्माता अमित जानी ने भले ही इसकी बड़े पैमाने पर ग्लोबल रिलीज का ऐलान किया था, लेकिन 'काला हिरण' को अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी नहीं मिली है।
अदालत में सुनवाई होने तक फिल्म पर कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। यह फिल्म सलमान के 1998 के काला हिरण शिकार मामले की असली घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें कई अभिनेता काम कर रहे हैं।
फिलहाल, हर कोई अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है ताकि पता चल सके कि आखिर फिल्म को रिलीज की हरी झंडी मिलेगी या नहीं।