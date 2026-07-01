सलमान खान ने 'काला हिरण' फिल्म पर ठोका केस, रिलीज पर लटकी तलवार मनोरंजन Jul 01, 2026

सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण: लीगेसी के लिए जंग' की रिलीज रुकवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उनका आरोप है कि फिल्म में उनकी शक्ल का इस्तेमाल किया गया है और उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें उनकी इजाजत के बिना दिखाई गई हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में उनके पुराने जीवन के बारे में गलत बातें बताई गई हैं, जैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनकी दुश्मनी की बात।

अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसका मतलब है कि फिल्म अभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाएगी।