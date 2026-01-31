सलमान खान के खिलाफ अभिनव कश्यप की बयानबाजी पर लगी रोक, कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

सलमान खान और उनके परिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिल्ममेकर अभिनव कश्यप को सलमान, सलीम खान और उनके भाइयों के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने से रोक दिया है। बीते कुछ समय से अभिनव, खान परिवार पर आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद सलमान ने मजबूरन ये कानूनी कदम उठाया। अब अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए फिल्ममेकर पर सलमान के खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है।

सुनवाई सलमान की प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई- कोर्ट पॉडकास्ट पर दिए गए अभिनव कश्यप के इंटरव्यू और बयानों की गहन समीक्षा करने के बाद अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया मानहानिकारक, अपमानजनक, अभद्र और अपमानजनक प्रकृति की हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस तरह के बयानों से आम जनता की नजरों में सलमान (वादी) की छवि खराब होती है। अदालत ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी (अभिनव) द्वारा सलमान की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है।

निजता कोर्ट ने निजता और प्रतिष्ठा को बताया अहम फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा, "कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी निजता होती है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। साथ ही समाज में अपनी छवि को सुरक्षित रखने का अधिकार हर नागरिक के पास है। अदालत ने अभिनव के उन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 'बोलने की आजादी' का हवाला दिया था।

दो टूक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोर्ट की दो टूक कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे के खिलाफ अपमानजनक, अभद्र या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करे। संविधान द्वारा दिया गया बोलने का अधिकार असीमित नहीं है और ये किसी की गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर किसी को नीचा दिखाने या डराने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

प्रतिबंध अभिनव कश्यप पर कोर्ट की कड़ी पाबंदी अदालत ने अभिनव के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब अभिनव, सलमान या उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। आदेश के बाद कश्यप न तो सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा उन्हें किसी न्यूज चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देने या इस मुद्दे पर किसी भी तरह का संवाद करने से भी रोक दिया गया है।