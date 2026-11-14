'मातृभूमि': सलमान खान ने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 14,000 फीट की ऊंचाई पर की शूटिंग

मंगलवार को 'मातृभूमि' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें सलमान भारतीय सैनिक की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

लाखिया ने बयान में कहा, "सबसे मुश्किल लोकेशन 'टारो प्लेन्स' नाम की जगह थी, जो नदी के बिल्कुल पास है। वहां हमने सलमान सर और बाकी लोगों के साथ, उनके आने से एक दिन पहले ही शूटिंग की थी। तापमान माइनस 7 डिग्री था और बारिश हो रही थी और सैनिकों को एक ढलान पर ऊपर की तरफ दौड़ना था।"