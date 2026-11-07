'मातृभूमि' में सलमान खान का किरदार भगवान राम जैसा, अभिनेता ने खुद बताई खूबियां

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान खान ने अपनी फिल्म में निभाए कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार की तुलना भगवान राम के गुणों से की। उन्होंने कहा कि भगवान राम एक अच्छे पति, बेटे, पिता, योद्धा और भाई थे। उनके मुताबिक, 'मातृभूमि' में उनका किरदार भी इन्हीं गुणों वाला है।

सलमान ने 'रामायण' को लेकर हो रही चर्चा पर कहा कि फिल्म की बात उसके VFX और बजट के बजाय उसकी कहानी और किरदारों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चर्चा राम, रावण, सीता और मूल ग्रंथों पर होनी चाहिए, ना कि फिल्म के 4,000 करोड़ रुपये के कथित बजट पर।