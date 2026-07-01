सलमान खान ने CJP छात्र प्रदर्शन का किया समर्थन, बोले- यह विरोध करने का सही तरीका

सलमान ने कहा कि शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन बनना चाहिए, और हर साल यह और ज्यादा ट्रेंडी और फैशनेबल बनती जानी चाहिए। इतना कि बाहर से लोग भारत पढ़ने आएं और भारत एक शिक्षा का केंद्र बन जाए।

इस बयान के साथ ही इंस्टाग्राम पर सलमान ने अपनी स्कूल के दिनों की एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें वे अपनी स्कूल की वर्दी में नजर आ रहे हैं।

CJP ने सलमान को इस पर धन्यवाद दिया है।