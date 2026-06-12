'काला हिरण' की पहली झलक जारी, बिना नाम लिए सलमान खान के विवाद पर टिकी कहानी

लेखन ज्योति सिंह 10:40 am Jun 12, 202610:40 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता अमित जानी ने 'काला हिरण-द बैटल फॉर लेगेसी' का ऐलान कुछ दिन पहले किया था। उस वक्त फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया था और अब पहली आधिकारिक झलक को जारी कर दिया गया है। इसे जानी फायरफॉक्स फिल्म्स नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। फिल्म सलमान खान के चर्चित काला हिरण शिकार मामले (1998) पर आधारित बताई जा रही है। हाल ही में, अभिनेता की कानूनी टीम ने निर्माता को नोटिस भेजा था।