'बिग बॉस 20': हार्ट अटैक का नाटक पड़ा भारी, सलमान ने सामने आकर खुद मांगी माफी

सलमान प्रोमो में अपना सीना थामे गंभीर दर्द में दिखाई दे रहे थे। इस क्लिप को देखकर जहां कई दर्शक उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए, वहीं अन्य लोगों ने एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का इस्तेमाल मनोरंजन के रूप में करने के लिए सलमान को आड़े हाथों लिया।

सलमान ने लिखा, 'ईश्वर की कृपा से मेरी सेहत पूरी तरह ठीक है। प्रोमो को उस तरह से एडिट नहीं किया जाना चाहिए था, जिस तरह से उसे काटा गया।'