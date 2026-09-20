'बिग बॉस 20': पैपराजी की ओछी हरकतों पर सलमान खान का गुस्सा- घूम के चमाट मारो

सलमान ने अभिनेत्रियों की पीछे से तस्वीरें खींचने वालों को बेनकाब करते हुए कहा, "फिर वो एक शॉट जो ये पीछे से लेते हैं, जो किसी भी हीरोइन को पसंद नहीं आता? कुछ हो सकती हैं, जो कहें कि ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन महिलाओं का क्या, जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने हाल ही में देखा कि सई मांजरेकर इस हरकत से बहुत असहज महसूस कर रही थीं। नेहा धूपिया ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई।"