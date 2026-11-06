सलमान खान की 'मातृभूमि' ने चीन को किया बेचैन, गाल्वान की कहानी पर फिल्म से पहले ही छिड़ा विवाद
सलमान खान ने अपनी आने वाली बड़ी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिल्म की रिलीज में देरी की वजह यह थी कि सलमान चाहते थे कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स (VFX) एकदम शानदार हों।
इसके अलावा, फिल्म की एक अहम अदाकारा को चोट लग गई थी, जिसके ठीक होने में काफी वक्त लग गया।
सलमान ने बताया, "हमारी ख्वाहिश है कि यह फिल्म अपनी शानदार विजुअल्स से दर्शकों को हैरान कर दे। हमने इसे बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया है।"
'मातृभूमि' गाल्वान घाटी की झड़प पर है आधारित
'मातृभूमि' फिल्म 2020 में हुई गाल्वान घाटी की उस झड़प पर आधारित है, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीधा टकराव हुआ था।
इस खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनमें बिकुमल्ला संतोष बाबू भी शामिल थे, जिनका किरदार फिल्म में सलमान निभा रहे हैं।
अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म उन्हीं जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हालांकि, जब सलमान के 60वें जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, तो चीन की 'ग्लोबल टाइम्स' ने इसकी कड़ी आलोचना की।
चीनी अखबार का आरोप था कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है। इस बयान के बाद, इस बड़ी रिलीज से पहले ही फिल्म पर विवादों का साया पड़ गया है।