सलमान खान की 'मातृभूमि' ने चीन को किया बेचैन, गाल्वान की कहानी पर फिल्म से पहले ही छिड़ा विवाद

'मातृभूमि' फिल्म 2020 में हुई गाल्वान घाटी की उस झड़प पर आधारित है, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीधा टकराव हुआ था।

इस खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनमें बिकुमल्ला संतोष बाबू भी शामिल थे, जिनका किरदार फिल्म में सलमान निभा रहे हैं।

अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म उन्हीं जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हालांकि, जब सलमान के 60वें जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, तो चीन की 'ग्लोबल टाइम्स' ने इसकी कड़ी आलोचना की।

चीनी अखबार का आरोप था कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है। इस बयान के बाद, इस बड़ी रिलीज से पहले ही फिल्म पर विवादों का साया पड़ गया है।