सलमान खान की नई फिल्म की रिलीज पर आया अपडेट

सलमान खान फिर करेंगे ईद पर धमाका, नई फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Apr 24, 202611:48 am

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' पिछले साल ईद पर रिलीज हुई थी, लेकिन खास सफल नहीं रही। इसके बाद उनकी अगली फिल्म 'मातृभूमि' (पहले 'बैटल ऑफ गलवान') पर अपडेट आया। यह अलग बात है कि इसकी रिलीज तारीख का कोई अता-पता नहीं है। फिलहाल इस वक्त सलमान निर्देशक वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू के साथ एक 'SVC63' की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म के मुहूर्त से जुड़े वीडियो के साथ इसकी रिलीज तारीख का ऐलान किया है।