'ओ ओ जाने जाना' पर सलमान खान और शाहरुख खान की जुगलबंदी, क्या आपने देख वीडियो?
सलमान खान और शाहरुख खान ने साथ में किया डांस (फाइल तस्वीर)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 19, 2025
10:21 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान और 'बादशाह' शाहरुख खान जब साथ आते हैं, तो प्रशंसकों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। इस बार दोनों सितारों ने कमाल कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है, जिसमें दोनों सुपरस्टार साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान के हिट गाने 'ओ ओ जाने जाना' पर शाहरुख, भाईजान का स्टेप मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के याराना का वीडियो लोगों को भा गया है।

दोस्ती

सलमान और शाहरुख के बीच 3 दशक पुरानी दोस्ती

सलमान और शाहरुख 3 दशक से दोस्त हैं। किसी समारोह या पार्टी में दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। यह वायरल वीडियो किसी शादी समारोह का लगता है। वीडियो में दोनों 1998 की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' के मशहूर गाने 'ओ ओ जाने जाना' का स्टेप कर रहे हैं। बता दें कि शाहरुख आगामी फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं, जबकि सलमान 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो