सलमान खान और शाहरुख खान ने साथ में किया डांस (फाइल तस्वीर)

'ओ ओ जाने जाना' पर सलमान खान और शाहरुख खान की जुगलबंदी, क्या आपने देख वीडियो?

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Nov 19, 202510:21 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान और 'बादशाह' शाहरुख खान जब साथ आते हैं, तो प्रशंसकों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। इस बार दोनों सितारों ने कमाल कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है, जिसमें दोनों सुपरस्टार साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान के हिट गाने 'ओ ओ जाने जाना' पर शाहरुख, भाईजान का स्टेप मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के याराना का वीडियो लोगों को भा गया है।