स्टंट विशेषज्ञों की टोली में भारतीय स्टंट कोऑर्डिनेटर सुनील रोड्रिग्स भी शामिल हैं, जो 'एनिमल', 'किंग' और 'एक्सट्रैक्शन' के लिए जाने जाते हैं।

उनके अलावा, अनल अरासु को शामिल किया गया है, जिनके क्रेडिट में 'महाराजा' और 'जना नायकन' शामिल है।

फिल्म की बात करें, तो इसमें पहली बार सलमान और नयनतारा एक साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ और अरविंद स्वामी भी इसका हिस्सा होंगे।

'मॉन्स्टर' हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में ईद, 2027 पर रिलीज होगी।