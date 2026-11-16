सलमान खान ने 'मॉन्स्टर' का पुणे शेड्यूल किया शुरू, जन्मदिन पर आएगा धांसू टीजर

'बिग बॉस 20' की व्यस्तताओं के बावजूद, सलमान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि 'मॉन्स्टर' का काम पटरी से न उतरे।

इस फिल्म का निर्माण दिल राजू (श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स) कर रहे हैं और इसमें नयनतारा, जैकी श्रॉफ तथा अरविंद स्वामी जैसे कलाकार भी हैं।

पुणे के बाद, पोस्ट-प्रोडक्शन शुरू होने से पहले लगभग 20 दिनों की शूटिंग और होनी है। 'मॉन्स्टर' फिल्म को ईद 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है।