क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दुबई में लॉन्च करेंगे आलीशान आईलैंड लॉन्च?
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर सिनेमा के पावर कपल माने जाते हैं। उनकी एक झलक का इंतजार प्रशंसकों को हमेशा रहता है। इस बीच दोनों दुबई के कोका-कोला एरिना पहुंचे, जहां उन्होंने रियल एस्टेट शोकेस, दमैक आइलैंड्स 2 के लॉन्च में हिस्सा लिया। इस भव्य कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ने चार चांद लगा दिए। चर्चा है कि आलिया और रणवीर यहां कथित तौर पर अपने खुद के लग्जरी आइलैंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
आइलैंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे आलिया-रणबीर
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया और रणबीर दुबई के आलीशान रियल एस्टेट क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को आगे ले जाने की तैयारी में लग रहे हैं। चर्चा है कि दोनों एक डेवलपर के साथ मिलकर अपना खुद का निजी आइलैंड बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में आलीशान विला, बड़ा समुद्र तट और विश्वस्तरीय आथित्य अनुभव शामिल हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो यह एक साहसिक कदम होगा।
दुनियाभर में शोहरत बटोर चुकी हैं आलिया
आलिया अपने काम के बलबूते सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, बल्कि दुनियाभर में शोहरत बटोर चुकी हैं। उन्हें हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' में देखा गया था। वहीं फिल्म 'एनिमल' की सफलता के बाद रणबीर, भारत के विश्वसनीय अभिनेता बने हुए हैं। यही एक वजह है कि दोनों जब दुबई में DAMAC आइलैंड्स 2 के लॉन्च पर पहुंचे तो अनावरण से पहले ही कार्यक्रम में हलचल मच गई थी। इस मौके पर दोनों सितारों का भव्य स्वागत किया गया था।