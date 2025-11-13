आलिया भट्‌ट और रणबीर कपूर आलीशान आईलैंड लॉन्च करने की तैयारी में? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aliaabhatt)

क्या आलिया भट्‌ट और रणबीर कपूर दुबई में लॉन्च करेंगे आलीशान आईलैंड लॉन्च?

लेखन ज्योति सिंह 01:34 pm Nov 13, 202501:34 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्‌ट और रणबीर कपूर सिनेमा के पावर कपल माने जाते हैं। उनकी एक झलक का इंतजार प्रशंसकों को हमेशा रहता है। इस बीच दोनों दुबई के कोका-कोला एरिना पहुंचे, जहां उन्होंने रियल एस्टेट शोकेस, दमैक आइलैंड्स 2 के लॉन्च में हिस्सा लिया। इस भव्य कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ने चार चांद लगा दिए। चर्चा है कि आलिया और रणवीर यहां कथित तौर पर अपने खुद के लग्जरी आइलैंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।