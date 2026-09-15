'एन्ना विलाई' के निर्देशक ने U/A सर्टिफिकेट के फैसले पर उठाए सवाल, कही ये बात

सजीवन ने बताया कि उनकी सभी पिछली फिल्मों को 'यू' रेटिंग मिली थी और इसी बात पर उन्होंने हैरानी जताई।

सजीवन सजीवन ने कहा, "मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने हमारी फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट क्यों दिया है। दरअसल, हमने सेंसर अधिकारी से 'यू' सर्टिफिकेट की मांग की थी और मेरी तो उनसे बहस भी हो गई थी।"

फिल्म पहले ही लगभग 30 इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अपनी पहचान बना चुकी है। यहां तक कि जर्मनी के मैनहेम आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल में इसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवॉर्ड भी जीता है।

फिल्म का पहला लुक पालाम गांव के ग्रामीणों ने जारी किया था। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा इसी गांव में फिल्माया गया है। कहानी को जीवंत बनाने में इन ग्रामीणों की अहम भूमिका रही, इसी बात को सम्मान देने के लिए फिल्म का पहला लुक उन्हीं से जारी करवाया गया।