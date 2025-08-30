बॉलीवुड और साउथ की इन फिल्मों ने इस साल भरी निर्माताओं की तिजाेरी, की मोटी कमाई
क्या है खबर?
आधा साल बीत चुका है और इस बीच कई बड़े और छोटे बजट की फिल्में दर्शकों के बीच आई, वहीं साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों का भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिला। कुछ फिल्में ऐसी रहीं, जिन पर निर्माताओं ने पानी की तरह पैसे बहाए, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं, वहीं कुछ कम बजट में धमाका कर गईं। आइए जानें इस साल की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों के बारे में।
#1
'महावतार नरसिम्हा'
एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में आई थी। फिल्म अब भी सिनेमाघरों में लगी हुई है। ये अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ और बना चुकी है। महज 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में लगभग 240 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार की फिल्म 'कुली' और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' के लिए भी ये फिल्म काल बनकर आई। साउथ सिनेमा से आई इस फिल्म ने गदर मचा रखा है।
#2
'सैयारा'
इस साल आईं जिन फिल्मों की कमाई ने चौंकाया, उनमें से एक 'सैयारा' भी है, जिसमें न कोई बड़ा हीरो और ना ही कोई टॉप हीरोइन थी, बावजूद इसके फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल काटा। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा को बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक मिला। 40 से 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 330 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
#3
'टूरिस्ट फैमिली'
तमिल सिनेमा की छोटे बजट की फिल्म 'टूरिस्ट फैमिली' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया है। साउथ के सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'रेट्रो' से टकराने के बावजूद 'टूरिस्ट फैमिली' तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। महज 7 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने भारत में 60 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। जियो हॉटस्टार पर यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म मौजूद है।
#4
'छावा'
छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'छावा' में अभिनेता विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वहीं रश्मिका मंदाना ने उनकी पत्नी का किरदार निभाया था। इस फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपये था और इसने भारत में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। फिल्म 14 फरवरी, 2025 को रिलीज हुई थी और ये अभी तक साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।