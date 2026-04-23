IPL में सैयामी खेर की नई पारी, दिग्गज क्रिकेटरों के साथ खेल विश्लेषक की भूमिका में आएंगी नजर मनोरंजन Apr 23, 2026

बॉलीवुड अभिनेत्री सैयामी खेर इन दिनों IPL में छाई हुई हैं, लेकिन खिलाड़ी या दर्शक के तौर पर नहीं, बल्कि एक खेल विश्लेषक के रूप में। क्रिकेट से उन्हें बचपन से ही बहुत लगाव रहा है। उनके पिता ने तो तब ही पहचान लिया था, जब वो सिर्फ 14 साल की थीं। कई सालों तक फिल्मों और पढ़ाई पर ध्यान देने के बाद अब अभिनेत्री वीरेंद्र सहवाग और एडम गिलक्रिस्ट जैसे क्रिकेट दिग्गजों के साथ कमेंट्री बॉक्स में अपनी राय देने वाली हैं।