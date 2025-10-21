LOADING...
अनुपम खेर ने असरानी के निधन पर जताया शोक, बोले- पिछले हफ्ते उनसे बात हुई थी

Oct 21, 2025
09:41 am
क्या है खबर?

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर को दुखद निधन हो गया। दिवाली के त्योहार पर अभिनेता के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध रह गई। अभिनेता अनुपम खेर ने अपने साथी कलाकार और दोस्त असरानी को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए खुलासा किया कि पिछले हफ्ते ही उनकी असरानी से बात हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि असरानी एक मास्टरक्लास के लिए उनके एक्टिंग स्कूल आना चाहते थे।

श्रद्धांजलि

अनुपम ने असरानी को भारी मन से किया याद

अनुपम ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश साझा करते हुए लिखा, 'प्रिय असरानीजी! अपने व्यक्तित्व से दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए धन्यवाद!! ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन! हम आपको याद करेंगे! लेकिन सिनेमा और लोगों को हंसाने की आपकी क्षमता आपको आने वाले सालों तक जिंदा रखेगी? ओम शांति?' अभिनेता ने कहा, "थोड़ी देर पहले असरानी जी के बारे में पता चला और मन दुखी हो गया। पिछले हफ्ते उनसे बात हुई थी, वो शूटिंग कर रहे थे।"

दर्द

वीडियो में छलका अनुपम का दर्द

अनुपम ने वीडियो में आगे कहा, "असरानीजी को कई लोग बेहतरीन हास्य कलाकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वह FTII में टीचर भी थे। कई दिग्गज कलाकारों को पढ़ाया था।" बता दें कि अभिनेता असरानी ने बीते दिन 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि, उनके निधन की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। सांताक्रूज के शास्त्री नगर श्मशान घाट पर परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

ट्विटर पोस्ट

