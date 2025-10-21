अनुपम खेर ने असरानी के निधन पर जताया शोक

अनुपम खेर ने असरानी के निधन पर जताया शोक, बोले- पिछले हफ्ते उनसे बात हुई थी

लेखन ज्योति सिंह 09:41 am Oct 21, 202509:41 am

क्या है खबर?

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर को दुखद निधन हो गया। दिवाली के त्योहार पर अभिनेता के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध रह गई। अभिनेता अनुपम खेर ने अपने साथी कलाकार और दोस्त असरानी को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए खुलासा किया कि पिछले हफ्ते ही उनकी असरानी से बात हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि असरानी एक मास्टरक्लास के लिए उनके एक्टिंग स्कूल आना चाहते थे।