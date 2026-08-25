तमिल फिल्म 'सेल्वी' का बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर

यह फिल्म अंजली को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, जिसका उद्देश्य होम-केयर नर्सिंग की असलियत दिखाना है। अपनी भूमिका के लिए अंजली ने असली नर्सेज से सीखा।

सेट पर एक असली नर्स भी मौजूद थी, ताकि सब कुछ वास्तविक लगे। शैलश ने बताया, 'बुसान के लिए चुना जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुसान एशिया के सबसे बड़े फिल्म समारोहों में से एक है और हमें लगता है कि हम वहां एक पूरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।'

वह अभिनेता विनोथ किशन और सिनेमैटोग्राफर भार्गव श्रीधर के साथ इस समारोह में शामिल होंगे। उन्हें इस बात का गर्व है कि उनका काम एक ऐसे पेशे पर रोशनी डाल रहा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।