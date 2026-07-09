सैफ अली खान ने अपनी ही फिल्म 'कर्तव्य' पर उठाया सवाल, बोले- खलनायक को क्यों नहीं मिली सजा? मनोरंजन Jul 09, 2026

सैफ अली खान फिल्म 'कर्तव्य' के अंत से कुछ खास खुश नहीं हैं। दरअसल, यह फिल्म 3 साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब जाकर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।

सैफ को इस बात की कमी खली कि फिल्म में मुख्य खलनायक, जिसका किरदार सौरभ द्विवेदी ने निभाया है, उसे अंत में कोई सजा नहीं मिली।

सैफ ने बताया कि उनसे बात करने वाले ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद तो आई, लेकिन वे भी चाहते थे कि इस खलनायक को उसका अंजाम जरूर मिलना चाहिए था।