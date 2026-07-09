सैफ अली खान ने अपनी ही फिल्म 'कर्तव्य' पर उठाया सवाल, बोले- खलनायक को क्यों नहीं मिली सजा?
मनोरंजन
सैफ अली खान फिल्म 'कर्तव्य' के अंत से कुछ खास खुश नहीं हैं। दरअसल, यह फिल्म 3 साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब जाकर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।
सैफ को इस बात की कमी खली कि फिल्म में मुख्य खलनायक, जिसका किरदार सौरभ द्विवेदी ने निभाया है, उसे अंत में कोई सजा नहीं मिली।
सैफ ने बताया कि उनसे बात करने वाले ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद तो आई, लेकिन वे भी चाहते थे कि इस खलनायक को उसका अंजाम जरूर मिलना चाहिए था।
देरी से 'कर्तव्य' और 'देवरा' दोनों को हुआ नुकसान
सैफ ने आगे बताया कि बार-बार होने वाली देरी और कई रचनात्मक मौकों के हाथ से निकल जाने की वजह से न सिर्फ 'कर्तव्य' बल्कि उनकी हाल ही में आई फिल्म 'देवरा' के लिए भी दिक्कतें आईं।
उन्हें उम्मीद है कि उनके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स ज्यादा मायने रखेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि मेरी हर अगली फिल्म कुछ खास अहमियत रखे।'