सैफ अली खान बोले- 'धुरंधर' ने बदल डाला बॉलीवुड का खेल

सैफ ने की रीमिक्स की तारीफ और आने वाली फिल्मों के बारे में बताया

सैफ ने फिल्म के रीमिक्स को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में आम आइटम नंबर्स की जगह शादी-ब्याह वाले फंक्शन्स पर आधारित गाने रखे गए, जिससे संगीत और कहानी कहने के तरीके दोनों में नयापन आया है।

उन्होंने यह भी कहा कि नई चीजों को अपनाकर ही काम को हमेशा ताजा और दिलचस्प बनाए रखा जा सकता है।

जल्द ही सैफ, अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे, जो 11 सितंब,र 2026 को रिलीज होगी। इसके अलावा, उनके पास नेटफ्लिक्स की 'हम हिंदुस्तानी' में भी एक अहम भूमिका है।