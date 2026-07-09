सैफ अली खान बोले- 'धुरंधर' ने बदल डाला बॉलीवुड का खेल
सैफ अली खान का मानना है कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉलीवुड में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब यह इंडस्ट्री 'धुरंधर' से पहले और 'धुरंधर' के बाद, 2 साफ हिस्सों में बंट गई है।
उन्होंने कहा कि आजकल के निर्माता अब ज्यादा बड़े क्रिएटिव रिस्क ले रहे हैं, ताकि वे दर्शकों की पसंद का पूरा ध्यान रख सकें।
सैफ ने की रीमिक्स की तारीफ और आने वाली फिल्मों के बारे में बताया
सैफ ने फिल्म के रीमिक्स को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में आम आइटम नंबर्स की जगह शादी-ब्याह वाले फंक्शन्स पर आधारित गाने रखे गए, जिससे संगीत और कहानी कहने के तरीके दोनों में नयापन आया है।
उन्होंने यह भी कहा कि नई चीजों को अपनाकर ही काम को हमेशा ताजा और दिलचस्प बनाए रखा जा सकता है।
जल्द ही सैफ, अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे, जो 11 सितंब,र 2026 को रिलीज होगी। इसके अलावा, उनके पास नेटफ्लिक्स की 'हम हिंदुस्तानी' में भी एक अहम भूमिका है।