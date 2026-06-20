रणबीर कपूर और इमरान खान ने ठुकरा दी थी 'कॉकटेल', सैफ अली खान ने बताया क्यों मुश्किल था हीरो ढूंढना मनोरंजन Jun 20, 2026

साल 2012 में आई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' में हीरो के रोल के लिए पहले रणबीर कपूर और इमरान खान से बात की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी और आखिर में ये किरदार सैफ अली खान ने किया। सैफ ने बताया कि इस फिल्म के लिए हीरो ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। इसकी वजह ये थी कि फिल्म में दीपिका पादुकोण का 'वेरोनिका' वाला किरदार इतना ज्यादा दमदार था कि सारा ध्यान उसी पर चला जाता था। सैफ ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये रोल स्वीकार किया, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में उन्हें बहुत मजा आया था।