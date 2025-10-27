सैफ अली खान और पुलकित सम्राट की नई फिल्म पर आया अपडेट, सामने आई ये जानकारी

सैफ अली खान और पुलकित सम्राट की फिल्म पर आया खास अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:53 pm Oct 27, 202502:53 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी नई फिल्म से धमाल मचाने के लिए कमर कस चुके हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में उनके साथ पुलकित सम्राट भी होंगे। यह पहला मौका होगा जब, दोनों सितारों को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखा जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन रमेश तौरानी की बेटी स्नेहा तौरानी करने वाली हैं। इसी के साथ बेनाम फिल्म से जुड़ी कुछ और जानकारी भी सामने आई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।