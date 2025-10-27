सैफ अली खान और पुलकित सम्राट की नई फिल्म पर आया अपडेट, सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी नई फिल्म से धमाल मचाने के लिए कमर कस चुके हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में उनके साथ पुलकित सम्राट भी होंगे। यह पहला मौका होगा जब, दोनों सितारों को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखा जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन रमेश तौरानी की बेटी स्नेहा तौरानी करने वाली हैं। इसी के साथ बेनाम फिल्म से जुड़ी कुछ और जानकारी भी सामने आई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।
शीर्षक
फिल्म का शीर्षक तय होना बाकी
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अली और पुलकित की आगीम फिल्म पर ज्यादा कुछ तो सामने नहीं आया है, लेकिन 27 अक्टूबर को फिल्म का मुहूर्त शूट कर लिया गया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी फिल्म का शीर्षक तय नहीं किया है। टिप्स इंडस्ट्रीज के सह-संस्थापक रमेश पहले से सिनेमा जगत का हिस्सा हैं। उन्होंने सैफ के साथ 'रेस' और 'रेस 2' जैसी सफल फिल्मों का निर्माण किया है। अब उनकी बेटी स्नेहा फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं।
फिल्म
इन फिल्मों में दे चुकी हैं योगदान
जिन लोगों को नहीं पता है, उन्हें बता दें कि स्नेहा भी सिनेमा में नई नहीं हैं। उन्होंने 'अजब प्रेम की गजब कहानी' और 'वेक अप सिड' जैसी फिल्मों में योगदान दिया है। इसके अलावा वह सनी कौशल और रुखसार ढिल्लों अभिनीत कॉमेडी-ड्रामा 'भांगड़ा पा ले' का निर्देशन कर चुकी हैं। काम की बात करें तो, सैफ को आखिरी बार इसी साल 2025 में रिलीज फिल्म 'ज्वेल थीफ- द हीस्ट बिगिन्स' में देखा गया था। इसमें जयदीप अहलावत भी थे।