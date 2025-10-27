'दिल्ली क्राइम 3' से 'महारानी 4' तक, OTT पर अगले महीने रिलीज होंगी ये वेब सीरीज
OTT दर्शकों के लिए अगला महीना नवंबर 2025 काफी खास होने वाला है। कई सारी वेब सीरीज लोगों का मनोरंजन करने के लिए आ रही हैं। इनमें से कुछ सीरीज ऐसी भी हैं, जिनके पिछले सीजन को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया था। अब इनके नए सीजन का लोग दिल थामकर इंतजार कर रहे हैं। क्राइम सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर इन सीरीज का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं। यहां देखिए पूरी लिस्ट।
'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' और 'महारानी 4'
मशहूर कोरियन वेब सीरीज 'स्क्विड गेम' के 3 सीजन आ चुके हैं। इस पर आधारित रियलिटी शो 'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' अब दर्शकों का मनोरंजन करने लौट रहा है। नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज के एपिसोड, 4 नवंबर, 11 नवंबर और 18 नवंबर को रिलीज किए जाएंगे। अभिनेत्री हुमा कुरैशी की ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज 'महारानी' की चौथी किस्त, 'महारानी 4' भी अगले महीने रिलीज होने को तैयार है। सोनी लिव पर 7 नवंबर से इस सीरीज को स्ट्रीम किया जाएगा।
'दिल्ली क्राइम 3' और 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5'
एमी अवॉर्ड विजेता वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है। नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को, 13 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इस सीरीज में हुमा, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल अहम किरदार में नजर आएंगे। दूसरी ओर, अमेरिकी वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' अपने 5वें सीजन के साथ अगले महीने लौट रहा है। 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' नेटफ्लिक्स पर तीन हिस्सों में रिलीज किए जाएंगे। सीरीज के पहले 4 एपिसोड, 26 नवंबर 2025 रिलीज होंगे।