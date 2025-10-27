OTT पर नवंबर में रिलीज होंगी ये वेब सीरीज

'दिल्ली क्राइम 3' से 'महारानी 4' तक, OTT पर अगले महीने रिलीज होंगी ये वेब सीरीज

लेखन ज्योति सिंह 02:29 pm Oct 27, 202502:29 pm

क्या है खबर?

OTT दर्शकों के लिए अगला महीना नवंबर 2025 काफी खास होने वाला है। कई सारी वेब सीरीज लोगों का मनोरंजन करने के लिए आ रही हैं। इनमें से कुछ सीरीज ऐसी भी हैं, जिनके पिछले सीजन को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया था। अब इनके नए सीजन का लोग दिल थामकर इंतजार कर रहे हैं। क्राइम सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर इन सीरीज का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं। यहां देखिए पूरी लिस्ट।