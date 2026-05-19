सैफ अली खान की प्रोडक्शन कंपनी बंद, अभिनेता बोले- ये मुश्किल और थकाने वाला काम
क्या है खबर?
सैफ अली खान अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म का निर्माण शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर तले हुआ है। हालिया बातचीत में, अभिनेता ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी 'इल्लुमिनाटी फिल्म्स' पर बात की, जो बंद हो चुकी है। 2009 में शुरू हुई इस कंपनी ने 'लव आज कल', 'कॉकटेल' और 'एजेंट विनोद' कई सुपरहिट फिल्में दीं। अब सैफ ने कंपनी बंद होने पर चुप्पी ताेड़ी।
प्रतिक्रिया
"फिल्में बनाना थका देने वाला काम"
स्क्रीन से बातचीत में सैफ ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बेहद मुश्किल और बिना तारीफ वाला काम हो सकता है। लेकिन यह बहुत रचनात्मक है। मुझे किसी विचार को साकार करने और ध्वनि और दृश्य जैसी रचनात्मक चीजों पर चर्चा करने का विचार पसंद है। मुझे निर्माण में मजा आया, लेकिन यह बहुत परेशानी भरा भी हो सकता है।" उन्होंने स्वीकारा कि फिल्में बनाने की यह पूरी प्रक्रिया उनके लिए बेहद थका देने वाली बन गई थी।
श्रेय
सैफ ने दिनेश विजान के साथ अपने जुड़ाव को याद किया
उन्होंने आगे कहा, "चीजें बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं। यह हर जगह देखने को मिलता है। दिनेश विजान एक बेहतरीन निर्माता बन गए हैं, और यह बहुत अच्छी बात है। हमारा समय था, और मैंने उससे बहुत लाभ उठाया। यह एक शानदार अवसर था। लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए बनी रहती हैं, चाहे वे कितनी भी लंबी क्यों न हों।" बता दें, सैफ को जल्द फिल्म 'हैवान' में देखा जाएगा। इसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी होंगे।