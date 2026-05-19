सैफ अली खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद करने पर प्रतिक्रिया द

सैफ अली खान की प्रोडक्शन कंपनी बंद, अभिनेता बोले- ये मुश्किल और थकाने वाला काम

लेखन ज्योति सिंह 01:19 pm May 19, 202601:19 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म का निर्माण शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर तले हुआ है। हालिया बातचीत में, अभिनेता ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी 'इल्लुमिनाटी फिल्म्स' पर बात की, जो बंद हो चुकी है। 2009 में शुरू हुई इस कंपनी ने 'लव आज कल', 'कॉकटेल' और 'एजेंट विनोद' कई सुपरहिट फिल्में दीं। अब सैफ ने कंपनी बंद होने पर चुप्पी ताेड़ी।