सैफ अली खान की दो टूक- रात 11 बजे घर पहुंचना कोई जिंदगी नहीं, अब बच्चों के लिए वक्त जरूरी मनोरंजन May 15, 2026

सैफ अली खान अब अपनी काम करने की आदतों को बदल रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में सैफ ने माना कि फिल्म इंडस्ट्री के लंबे काम के घंटे अब उन्हें परेशान करने लगे हैं। उन्होंने कहा, "9 से 9 की शिफ्ट का मतलब है कि आप रात 11 बजे घर पहुंचते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह कोई जिंदगी है।"

सैफ अब काम के बजाय घर पर अपने बच्चों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके लिए वे अपने बिजी शेड्यूल में भी बड़े बदलाव करने को तैयार हैं।