सायी मानजरेकर और राघव जुयाल की जोड़ी 'इकाई' में मचाएगी धमाल, जानें क्या है फिल्म की कहानी?

सायी ने अपनी भूमिका के बारे में कही यह बात

सायी ने बताया कि 'इकाई' में काम करना उनके करियर का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा है। फिल्म के कुछ दृश्यों में उन्हें बेबाकी और जज्बाती गहराई दिखानी पड़ी।

उन्होंने आगे कहा, 'इस प्रक्रिया के दौरान कई बार मुझे खुद को अपने सहज दायरे से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि कुछ दृश्यों के लिए जैसी भावनाएं चाहिए थीं, वे बहुत ही असली और तीखी थीं।'

उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म से उन्हें अपने अभिनय के नए पहलू जानने को मिले हैं। वह दर्शकों को पर्दे पर अपना यह भावुक और बेबाक अंदाज दिखाने के लिए काफी उत्साहित हैं।