'कल्कि 2' में दीपिका पादुकोण की जगह कौन? प्रियंका-आलिया नहीं; ये अभिनेत्री रेस में सबसे आगे
क्या है खबर?
प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से दीपिका पादुकोण की विदाई हो गई है और निर्माता अब 'सुमति' के महत्वपूर्ण किरदार के लिए साई पल्लवी को साइन करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि दीपिका के बाहर होने के बाद प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के नामों पर भी विचार किया गया था, लेकिन अब साई इस रेस में सबसे आगे निकलती नजर आ रही हैं।
चर्चा
साई के नाम पर चर्चा तेज
'कल्कि 2' में दीपिका पादुकोण की जगह कौन लेगा, इसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर साई पल्लवी के नाम की जबरदस्त चर्चा है। खबर है कि प्रियंका और आलिया जैसे बड़े नामों पर विचार करने के बाद निर्देशक नाग अश्विन अब साई को इस महागाथा का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दीपिका के बाद साई ही उनकी पहली पसंद हैं।
दावेदार
दीपिका को कड़ी टक्कर देंगी साई?
वैजयंती मूवीज ने अभी नए चेहरे का ऐलान नहीं किया है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। सोशल मीडिया और मीडिया में साई को दीपिका का सबसे मजबूत विकल्प बताया जा रहा है। फैंस का मानना है कि साई की सादगी 'सुमति' के किरदार के लिए एकदम सटीक है। यदि साई फिल्म का हिस्सा बनती हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक होगी। अब देखना ये है कि निर्माता इस खबर की पुष्टि कब करते हैं।
आगामी फिल्में
साई की आने वाली फिल्में
साई की आने वाली फिल्में साबित करती हैं कि वो न केवल साउथ, बल्कि पैन-इंडिया सिनेमा की अगली 'सुपरस्टार' बनने की राह पर हैं। उनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' है। इसमें वो माता सीता का मुख्य किरदार निभा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साई को दिग्गज निर्देशक मणिरत्नम की अगली बड़ी फिल्म के लिए भी साइन किया गया है। इस फिल्म में वो विजय सेतुपति के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।
दूसरा भाग
दूसरे भाग में बढ़ेगा पौराणिक रोमांच, देखने को मिलेगा सबसे बड़ा संग्राम
प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के दूसरे भाग को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है। निर्देशक नाग अश्विन की ये साइंस-फिक्शन और पौराणिक गाथा अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। अमिताभ बच्चन (अश्वत्थामा) और कमल हासन (सुप्रीम यास्किन) के बीच महायुद्ध देखने को मिलेगा। फिल्म में प्रभास के किरदार 'भैरवा' और उनके पिछले जन्म (कर्ण) के संबंधों को और गहराई से दिखाया जाएगा। फिल्म का केंद्र भगवान कल्कि की रक्षा और अधर्म का विनाश होगा।