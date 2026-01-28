'कल्कि 2' में दीपिका पादुकोण की जगह कौन? प्रियंका-आलिया नहीं; ये अभिनेत्री रेस में सबसे आगे

प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से दीपिका पादुकोण की विदाई हो गई है और निर्माता अब 'सुमति' के महत्वपूर्ण किरदार के लिए साई पल्लवी को साइन करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि दीपिका के बाहर होने के बाद प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के नामों पर भी विचार किया गया था, लेकिन अब साई इस रेस में सबसे आगे निकलती नजर आ रही हैं।

चर्चा साई के नाम पर चर्चा तेज 'कल्कि 2' में दीपिका पादुकोण की जगह कौन लेगा, इसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर साई पल्लवी के नाम की जबरदस्त चर्चा है। खबर है कि प्रियंका और आलिया जैसे बड़े नामों पर विचार करने के बाद निर्देशक नाग अश्विन अब साई को इस महागाथा का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दीपिका के बाद साई ही उनकी पहली पसंद हैं।

दावेदार दीपिका को कड़ी टक्कर देंगी साई? वैजयंती मूवीज ने अभी नए चेहरे का ऐलान नहीं किया है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। सोशल मीडिया और मीडिया में साई को दीपिका का सबसे मजबूत विकल्प बताया जा रहा है। फैंस का मानना है कि साई की सादगी 'सुमति' के किरदार के लिए एकदम सटीक है। यदि साई फिल्म का हिस्सा बनती हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक होगी। अब देखना ये है कि निर्माता इस खबर की पुष्टि कब करते हैं।

