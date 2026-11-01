साई पल्लवी ने माता सीता के किरदार पर की बात

साई पल्लवी बोलीं- माता सीता का किरदार निभाने से तनाव को गरिमा के साथ संभालना सीखा

लेखन सयाली 12:00 pm Nov 01, 202612:00 pm

क्या है खबर?

साई पल्लवी 5 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म 'रामायण' में माता सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं। इसी बीच उन्होंने अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में बताया कि इस किरदार को सम्मान देने के लिए, उन्होंने प्रार्थना और ध्यान का सहारा लिया। साई ने माता सीता जैसी पूजनीय हस्ती का किरदार निभाने की भारी जिम्मेदारी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस किरदार ने उन्हें तनाव को गरिमा के साथ संभालना सिखाया।