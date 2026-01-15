LOADING...
साई पल्लवी बॉलीवुड में तहलका मचाने को तैयार, जुनैद खान संग बन गई जोड़ी
साई पल्लवी और जुनैद खान की नई फिल्म का ऐलान

साई पल्लवी बॉलीवुड में तहलका मचाने को तैयार, जुनैद खान संग बन गई जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 15, 2026
12:58 pm
क्या है खबर?

आमिर खान प्रोडक्शन ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसके जरिए साई पल्लवी बॉलीवुड में कदम रखेंगी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी 'महाराज' और 'लवयापा' जैसी फिल्में कर चुके जुनैद खान के साथ बनी है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। जुनैद और साई की इस फिल्म का नाम 'एक दिन' रखा गया है, जबकि पहले 'मेरे रहो' शीर्षक होने की चर्चा थी।

पोस्टर

बर्फबारी के बीच आइसक्रीम का लुत्फ उठाते दिखे जुनैद और पल्लवी

निर्माताओं ने 'एक दिन' का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'जीवन की उथल-पुथल में प्यार आपको ढूंढ लेगा... एक दिन।' साथ में बताया कि टीजर 16 जनवरी को जारी होगा। पोस्टर में जुनैद और पल्लवी बर्फबारी के बीच आइसक्रीम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। दोनों कॉलेज के दिनों के प्रेमी जोड़े के रूप में नजर आ रहे हैं। सुनील पांडे द्वारा निर्देशित यह रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'मेरे रहो' का पोस्टर

