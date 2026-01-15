साई पल्लवी और जुनैद खान की नई फिल्म का ऐलान

साई पल्लवी बॉलीवुड में तहलका मचाने को तैयार, जुनैद खान संग बन गई जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 12:58 pm Jan 15, 202612:58 pm

क्या है खबर?

आमिर खान प्रोडक्शन ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसके जरिए साई पल्लवी बॉलीवुड में कदम रखेंगी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी 'महाराज' और 'लवयापा' जैसी फिल्में कर चुके जुनैद खान के साथ बनी है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। जुनैद और साई की इस फिल्म का नाम 'एक दिन' रखा गया है, जबकि पहले 'मेरे रहो' शीर्षक होने की चर्चा थी।