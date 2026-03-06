अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA22xA6' को मिला संगीतकार

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA22xA6' में संगीत की ताल बैठाएगा ये धुरंधर, खुद की पुष्टि

क्या है खबर?

अल्लू अर्जुन और एटली की बहुचर्चित फिल्म 'AA22xA6' को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि 800 करोड़ रुपये के बजट से बन रही इस एक्शन-फैंटेसी फिल्म के लिए संगीतकार मिल गया है। यह एआर रहमान या एमएम कीरावनी नहीं होंगे, क्योंकि इस फिल्म में संगीत की ताल साई अभ्यंकर बैठाएंगे। युवा संगीतकार ने खुद आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह फिल्म 'AA22xA6' में संगीत देने के लिए तैयार हैं।