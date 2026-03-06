अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA22xA6' में संगीत की ताल बैठाएगा ये धुरंधर, खुद की पुष्टि
क्या है खबर?
अल्लू अर्जुन और एटली की बहुचर्चित फिल्म 'AA22xA6' को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि 800 करोड़ रुपये के बजट से बन रही इस एक्शन-फैंटेसी फिल्म के लिए संगीतकार मिल गया है। यह एआर रहमान या एमएम कीरावनी नहीं होंगे, क्योंकि इस फिल्म में संगीत की ताल साई अभ्यंकर बैठाएंगे। युवा संगीतकार ने खुद आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह फिल्म 'AA22xA6' में संगीत देने के लिए तैयार हैं।
परिचय
कौन हैं साई अभ्यंकर? कम उम्र में बनाई खुद की पहचान
साई, भारतीय संगीत की दुनिया के उभरते युवा संगीतकार, गायक और निर्माता हैं। उनके पिता टिप्पू और मां हरिनी साउथ इंडस्ट्री के पार्श्व गायक हैं। वहीं साई परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान तमिल इंडी-पॉप गाना 'कच्ची सेरा' (2024 में रिलीज) से मिली थी जिसे 30 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है। इसके अलावा, उनके लोकप्रिय गानों में 'सिथिरा पुथिरी' और 'आसा कूड़ा' भी शामिल हैं।
ऐलान
साई अभ्यंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान किया ऐलान
5 मार्च को गीत 'पवाझा मल्ली' के लॉन्च इवेंट के दौरान, साई ने ऐलान किया कि वह एटली की आगामी फिल्म 'AA22xA6' में अपना सहयोग दे रहे हैं। खैर, फिल्म पर बात करें, तो 'AA22xA6' को एक्शन-फैंटेसी फिल्म बताया जा रहा है, जिसमें साइंस-फिक्शन और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्य शामिल होंगे। दीपिका पादुकोण फिल्म का हिस्सा हैं। पहली बार अल्लू के साथ उनकी जाेड़ी बनेगी। खबरों के अनुसार, मृणाल ठाकुर भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।