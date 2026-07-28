सना सईद का चौंकाने वाला खुलासा: 6 साल तक इस बिमारी से थीं पीड़ित, अब दे रही हैं हिम्मत

सना की जिंदगी में बदलाव तब आया, जब उन्हें एक रिकवरी बुक मिली। इससे उन्हें अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली।

उन्होंने बताया, "मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस दौर से गुजर रही हूं।"

उन्हें पूरी तरह ठीक होने में चार साल लग गए और अब वह चाहती हैं कि उनकी यह कहानी दूसरों को भी हिम्मत दे।

2021 में लॉस एंजिल्स जाने और अपने पति के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने के बाद, सना कहती हैं कि खुद को नए सिरे से समझना उनके लिए एक जमीन से जुड़ा अनुभव रहा है। वह मानती हैं कि अगर उनकी इस बात से किसी एक व्यक्ति को भी मदद मिलती है, तो उनका यह कदम सार्थक है।