तमिल संगीत के दिग्गज गिटारवादक एस. सदानंदम का निधन, 80 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

इलैयाराजा ने 'साडा मास्टर' को याद करते हुए कहा, "सदानंदम के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। वे शुरुआत से ही मेरे साथ थे। मैं उन्हें मरा हुआ नहीं मानता, क्योंकि वह मेरे साथ रहे और मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।"

संगीतकारों के परिवार से आने वाले 'साडा मास्टर' ने सिर्फ सदाबहार गानों में गिटार नहीं बजाया, बल्कि फिल्म संगीत में रुचि रखने वाले गिटार वादकों और संगीतकारों की कई पीढ़ियों को सिखाया भी।

ऑनलाइन संगीत साझा कर उन्होंने अपने संगीत के जुनून को भी बनाए रखा। पढ़ाने और संगीत के प्रति उनके समर्पण ने इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी है।