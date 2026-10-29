तमिल संगीत के दिग्गज गिटारवादक एस. सदानंदम का निधन, 80 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
मशहूर गिटारवादक एस. सदानंदम, जिन्हें लोग 'साडा मास्टर' के नाम से जानते थे और जिन्होंने संगीतकार इलैयाराजा के गानों को अपनी गिटार से और भी शानदार बनाया था, का 29 अक्टूबर, 2026 को चेन्नई में 80 साल की उम्र में निधन हो गया।
1970 के दशक से उन्होंने तमिल फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। इलैयाराजा के साथ-साथ उन्होंने भी धनराज 'मास्टर' से संगीत सीखा था।
संगीतकार इलैयाराजा ने सदानंदम की गुरु-विरासत पर जताया शोक
इलैयाराजा ने 'साडा मास्टर' को याद करते हुए कहा, "सदानंदम के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। वे शुरुआत से ही मेरे साथ थे। मैं उन्हें मरा हुआ नहीं मानता, क्योंकि वह मेरे साथ रहे और मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।"
संगीतकारों के परिवार से आने वाले 'साडा मास्टर' ने सिर्फ सदाबहार गानों में गिटार नहीं बजाया, बल्कि फिल्म संगीत में रुचि रखने वाले गिटार वादकों और संगीतकारों की कई पीढ़ियों को सिखाया भी।
ऑनलाइन संगीत साझा कर उन्होंने अपने संगीत के जुनून को भी बनाए रखा। पढ़ाने और संगीत के प्रति उनके समर्पण ने इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी है।