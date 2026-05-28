'सास भी कभी बहू थी 2' में क्या इस वजह से जेल जाएगा रियो? मनोरंजन May 28, 2026

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आज के एपिसोड में उस वक्त हंगामा मच गया, जब मुन्नी की बहन खुशबू ने विरानी परिवार के जश्न में खलल डालते हुए एक गंभीर आरोप लगाया।

खुशबू ने आरोप लगाया कि घर के ही किसी शख्स ने उसे परेशान किया है। पुलिस ने गौर किया कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए कसूरवार घर का ही कोई सदस्य हो सकता है।

इस दौरान नंदिनी ने बताया कि कुछ समय पहले ही खुशबू और रियो में बहस हुई थी, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। रियो ने खुद को बेकसूर साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुशबू ने सीधे उस पर ही आरोप लगा दिया।

इसके बाद चोटों और मानसिक तनाव के कारण खुशबू को अस्पताल ले जाया गया।