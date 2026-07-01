राजामौली की 'वाराणसी' में सिर्फ 80 दिन का काम बाकी, जानें कब रिलीज होगी फिल्म? मनोरंजन Jul 01, 2026

एस. एस. राजामौली की अगली बड़ी फिल्म 'वाराणसी' का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।

यह एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, जिसकी कहानी अलग-अलग समयकाल में घूमती है। राजामौली ने हाल ही में फ्रांस में एक इवेंट के दौरान बताया कि फिल्म के ज्यादातर एक्शन दृश्य फिल्माए जा चुके हैं और सिर्फ 80 दिन की शूटिंग बची है।