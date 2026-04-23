'वाराणसी' अमेरिका के सबसे बड़े मंच पर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में धाक जमाने की तैयारी में राजामौली

' बाहुबली ' और 'RRR' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशक एसएस राजामौली अब भारतीय संस्कृति की खुशबू पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित डॉक्यूमेंट्री 'वाराणसी' का ग्लोबल डेब्यू CCXP मेक्सिको 2026 में होने जा रहा है, जो भारतीय फिल्म जगत के लिए एक गौरवशाली क्षण है। 'वाराणसी' का वर्ल्ड प्रीमियर मेक्सिको में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध CCXP 2026 इवेंट में होगा। ये डॉक्यूमेंट्री वाराणसी की प्राचीन विरासत और आध्यात्मिक गाथा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश करेगी।

पहली झलक CCXP मेक्सिको 2026 में दिखेगी 'वाराणसी' की पहली झलक राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहली छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म के वैश्विक प्रचार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इसे CCXP मेक्सिको 2026 में प्रदर्शित किया जाएगा। महेश बाबू अभिनीत इस फिल्म का ग्लोबल डेब्यू 24 अप्रैल को CCXP मेक्सिको 2026 में होगा, जहां अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को राजामौली के इस नए सिनेमाई विजन की पहली झलक देखने को मिलेगी।

संदेश कभी न देखा गया BTS वीडियो और राजामौली का खास संदेश निर्माताओं के अनुसार, इस सेशन में 'वाराणसी टू द वर्ल्ड' नाम से एक खास झलक दिखाई जाएगी, जो फिल्म के वैश्विक स्वरूप को दर्शाएगी। निर्माता एसएस कार्तिकेय फिल्म की पहली विस्तृत झलक दुनिया के सामने रखेंगे। इवेंट के लिए खासतौर पर तैयार किया गया 'बिहाइंड द सीन्स' (BTS) फुटेज दिखाया जाएगा, जिसे पहले कभी कहीं नहीं देखा गया है। इवेंट के दौरान राजामौली का एक प्री-रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी चलाया जाएगा, जिसमें वो फिल्म के बारे में अपनी बात रखेंगे।

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मुकाबला हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से होगी राजामौली की फिल्म की टक्कर इवेंट में मौजूद दर्शक सवाल पूछ सकेंगे और फिल्म की टीम उन्हें स्टेज से सीधे जवाब देगी। बता दें कि CCXP मेक्सिको 2026 कोई साधारण इवेंट नहीं, बल्कि ये लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा पॉप कल्चर इवेंट है, जो 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेगा। 'वाराणसी' का मुकाबला हॉलीवुड के बड़े नामों जैसे 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' और 'स्टार ट्रेक' से होगा। ये फिल्म, कॉमिक्स और गेमिंग के शौकीनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंच माना जाता है।

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