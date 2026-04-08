महेश बाबू सुलझाएंगे सदियों पुराना रहस्य, लीक हो गई राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की पूरी कहानी?

एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। अब इस फिल्म की कहानी से जुड़ा एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने प्रशंसकों का उत्साह सतावें आसमान पर पहुंचा दिया है। खबरों की मानें तो राजामौली की ये फिल्म महेश बाबू को एक ऐसी 'कॉस्मिक यात्रा' पर ले जाएगी, जो वाराणसी के प्राचीन घाटों से शुरू होकर ब्रह्मांड और समय के गहरे रहस्यों तक पहुंचेगी। आइए जानें लीक हुई कहानी के दिलचस्प पहलू।

कहानी और किरदार महेश बाबू होंगे शिव भक्त 'बाहुबली' और 'RRR' के निर्देशक राजामौली अपनी फिल्मों की कहानी को लेकर बेहद गोपनीय रहते हैं, लेकिन इस बार फिल्म पर काम कर रही दिग्गज VFX कंपनी 'सिनेसाइट' की एक गलती ने राज खोल दिया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर फिल्म का एक सारांश साझा किया, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लीक हुई जानकारी के मुताबिक, फिल्म की कहानी एक परम शिव भक्त के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे निश्चित रूप से महेश बाबू निभा रहे हैं।

प्लॉट वक्त के पार जाएंगे महेश बाबू ये फिल्म एक शिव भक्त की साहसिक यात्रा पर आधारित है, जो शक्तिशाली ब्रह्मांडीय कलाकृति की तलाश में समय की सीमाओं को लांघकर खतरनाक मिशन पर निकलता है। प्राचीन रहस्यों की कड़ियां जोड़ते हुए उसे एक भयानक सच का एहसास होता है। बड़ा मोड़ तब आता है, जब नायक को पता चलता है कि जिस शक्ति ने उसे भेजा, वो असल में एक शातिर 'मास्टरमाइंड' है, जिसका मकसद पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है।

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संगम फिल्म में समय और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम ये कहानी फिल्म के टीजर से मेल खाती है, जिसने दर्शकों को अलग-अलग सदियों की झलक दिखाकर हैरान कर दिया था। साफ है कि फिल्म 'टाइम ट्रैवल' पर आधारित होगी, जिसमें भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राचीन कहानियों का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा और महेश ऐसे शिव भक्त के रोल में होंगे, जो समय पार जाकर एक दैवीय वस्तु की खोज करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किसी बड़े विलेन की वैश्विक साजिश का हिस्सा बन चुका है।

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