राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' पर 1400 करोड़ का संकट, OTT बाजार ने बिगाड़ा खेल
एस.एस. राजामौली की अगली बड़ी फिल्म 'वाराणसी', जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं, अपने 1,200 से 1,400 करोड़ के भारी बजट की वजह से पैसों की मुसीबत में फंस गई है।
OTT बाजार ठंडा पड़ गया है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब पहले के मुकाबले डिजिटल राइट्स के लिए बहुत कम पैसे दे रहे हैं।
ऐसे में टीम अब क्वालिटी से समझौता किए बिना खर्च कम करने के रास्ते ढूंढ रही है।
कब रिलीज होगी फिल्म 'वाराणसी'?
2 साल पहले, बड़े बजट की फिल्में सिर्फ स्ट्रीमिंग डील्स से 500 से 600 करोड़ तक कमा लेती थीं।
अब ये आंकड़े घटकर करीब 150 से 200 करोड़ रह गए हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म अब चुनिंदा फिल्में ही खरीद रहे हैं।
इस कमी को पूरा करने के लिए फिल्म के प्रोडक्शन के चरण में बदलाव किया जा रहा है और ये भी चर्चा है कि अगर जरूरत पड़ी तो निर्माता राजामौली अपने मुनाफे का हिस्सा भी कम कर सकते हैं।
इन सब बातों के बावजूद, 'वाराणसी' अभी भी अप्रैल 2027 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया है और पूरी टीम फिल्म को पटरी पर रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।