एस जानकी ने जब कहा- 40 हजार गानों के बाद पद्म भूषण नहीं, भारत रत्न मिलना चाहिए था

'जीते जी क्यों नहीं मिलता सम्मान?'

लगभग 75 साल की उम्र में जानकी ने द हिंदू अखबार को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि कलाकारों को समय रहते सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया था, "सरकार लोगों के योगदान को तब क्यों नहीं पहचान सकती जब वे जीवित और सक्रिय हों?" इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत की प्रतिभाओं को और ज्यादा सम्मान दिए जाने की बात भी कही थी। साल 2013 की इस घटना को आज 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में सही समय पर और निष्पक्ष पहचान को लेकर उनकी कही बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं।