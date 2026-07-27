मार्वल का बड़ा धमाका, रायन गोसलिंग बने घोस्ट राइडर; नया ब्लैक पैंथर भी आया सामने!

नई घोस्ट राइडर फिल्म, जिसे शॉन लेवी (डेडपूल एंड वूल्वरिन) निर्देशित करेंगे और ये 2028 में रिलीज होगी। मार्वल के बॉस केविन फीगे ने गोसलिंग की पर्दे पर मौजूदगी की खूब तारीफ की है।

कॉमिक-कॉन में फैंस नॉर्मन रीडस की जगह गोसलिंग को चुने जाने से बहुत उत्साहित थे। एक मजेदार बात यह भी है कि गोसलिंग की पत्नी ईवा मेंडेस ने निकोलस केज के साथ असली घोस्ट राइडर फिल्म में काम किया था, ऐसे में यह भूमिका उनके लिए निजी तौर पर काफी खास हो जाती है।

फिल्म की कहानी के ब्योरे अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन सब यह जानने को बेताब हैं कि घोस्ट राइडर मार्वल के अगले बड़े फेज में कैसे फिट बैठेगा, जो 'एवेंजर्स: डूम्सडे' तक चलेगा।