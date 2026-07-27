अंतिम क्षणों में फिर टला 'गेम ऑफ थ्रोन्स' का प्रीव्यू, RSC ने बताई वजह

लेकिन, नाटक का पहला आधिकारिक शो अभी भी 8 अगस्त को स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन में ही होगा। यह नाटक डंकन मैकमिलन ने लिखा है और यह जॉर्ज आर आर मार्टिन की दुनिया का पहला मंच रूपांतरण (स्टेज एडाप्टेशन) है।

खुद जॉर्ज आर आर मार्टिन ने कहा है कि वे अपनी कहानी को नए अंदाज में मंच पर देखने को लेकर काफी उत्साहित हैं।

अगर आपने रद्द हुए प्रीव्यू के लिए टिकट खरीदे थे, तो RSC ने वादा किया है कि आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, जिसमें सभी शुल्क भी शामिल होंगे।