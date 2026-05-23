कान्स फिल्म फेस्टिवल में मौनी रॉय का जलवा, अपनी इस ड्रेस से खींचा सबका ध्यान मनोरंजन May 23, 2026

मौनी रॉय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल के एक खास इवेंट (प्री-एमफार) में एक बहुत ही खूबसूरत काले और सुनहरे रंग की गाउन पहना, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी इस ड्रेस में पुराने जमाने के हॉलीवुड फैशन की झलक भी थी और आज का नया स्टाइल भी।

मौनी ने अपने पूरे लुक को बहुत ही साधारण और शानदार रखा था। उन्होंने बहुत कम गहने पहने थे बस कानों में बड़े और सुंदर झुमके, उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी और हाथ में एक छोटा सा पर्स लिया हुआ था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ताकि लोग उनके गहनों के बजाय उनकी खूबसूरत ड्रेस को देखें।