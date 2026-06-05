रोसालिया के फैंस को जोरदार झटका, इस बड़ी वजह से रोके फ्लोरिडा के सारे शो
रोसालिया ने परिवार में आए एक आपातकाल के कारण अपने फ्लोरिडा कॉन्सर्ट्स को फिलहाल रोक दिया है। मियामी के कासेया सेंटर ने इस खबर की पुष्टि की है।
मियामी में 4 और 6 जून को होने वाले कॉन्सर्ट्स के साथ-साथ ऑरलैंडो में 8 जून का शो भी फिलहाल टाल दिया गया है।
वेन्यू ने बताया है कि हालात ऐसे हैं कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा और रोसालिया अपने फैंस को निराश करने के लिए बेहद अफसोस में हैं।
कब शुरू हुआ था लक्स टूर?
आयोजकों ने फैंस से अपने टिकट सुरक्षित रखने को कहा है, क्योंकि वे नई तारीखें तय करने में लगे हुए हैं। लाइव नेशन का कहना है कि वो जल्द ही सबको इससे जुड़ी चीजें बताएंगे।
ये शोज रोसालिया के 'लक्स टूर' का हिस्सा हैं, जो इसी मार्च में फ्रांस से शुरू हुआ था।
यह टूर उनके साल 2025 के आखिर में आए नए एल्बम को समर्थन करता है। इस टूर को इसी सितंबर में प्यूर्टो रिको में खत्म होना था, लेकिन अब इसमें कुछ देरी हो सकती है।