'रूममेट्स' का सीजन 1 हुआ स्ट्रीम , जानें किस OTT पर देख सकते हैं ये जबरदस्त सीरीज मनोरंजन May 27, 2026

'रूममेट्स' सीजन 1, एक नई कन्नड़ कॉमेडी-ड्रामा सीरीज, ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। इसकी कहानी बेंगलुरु में रह रहे चार दोस्तों रवि, पीटर, गनी और हरि के इर्द-गिर्द घूमती है।

ये दोस्त अपनी जिंदगी के उतार-चढ़ावों और एक सख्त मकान मालिक की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक दिन जब स्थानीय क्रिकेट मैदान को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू होता है, तो वह धीरे-धीरे अहंकार की लड़ाई में बदल जाता है। इस झगड़े से उनकी दोस्ती और रहने की जगह, दोनों पर खतरा मंडराने लगता है।