'रूममेट्स' का सीजन 1 हुआ स्ट्रीम, जानें किस OTT पर देख सकते हैं ये जबरदस्त सीरीज

'रूममेट्स' का सीजन 1 हुआ
'रूममेट्स' सीजन 1, एक नई कन्नड़ कॉमेडी-ड्रामा सीरीज, ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। इसकी कहानी बेंगलुरु में रह रहे चार दोस्तों रवि, पीटर, गनी और हरि के इर्द-गिर्द घूमती है।
ये दोस्त अपनी जिंदगी के उतार-चढ़ावों और एक सख्त मकान मालिक की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक दिन जब स्थानीय क्रिकेट मैदान को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू होता है, तो वह धीरे-धीरे अहंकार की लड़ाई में बदल जाता है। इस झगड़े से उनकी दोस्ती और रहने की जगह, दोनों पर खतरा मंडराने लगता है।
किस भाषा में स्ट्रीम हो रही है 'रूममेट्स'?
गीता कुमारस्वामी ने 'रूममेट्स' सीरीज का निर्माण किया है। इसमें आशिथ, सचिन कुमार पवार, जेरोम लोबो और आहान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। वहीं, कुशी बद्रीनाथ और सुघोष ए राम सहायक किरदारों में दिखाई देंगे।
यह सीरीज ZEE5 पर केवल कन्नड़ भाषा में स्ट्रीम हो रही है, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है।