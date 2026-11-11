रोहित शेट्टी ने फर्जी वायरल पोस्ट पर सफाई दी

फर्जी पोस्ट वायरल होने पर भड़के रोहित शेट्टी, लोगाें को दी चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 10:38 am Nov 11, 202610:38 am

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी ने अपने नाम से फेसबुक पर वायरल फर्जी पोस्ट को लेकर सफाई दी है। उन्होंने फैंस से स्पष्ट किया कि वह फेसबुक या एक्स पर नहीं हैं और इंस्टाग्राम ही उनका एकमात्र आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फिल्ममेकर ने लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनकी नकल करने वाले फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ भी चेतावनी दी। साथ में ऐसे अकाउंट से जुड़ने या फर्जी कंटेंट को अपना न समझने की अपील की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।