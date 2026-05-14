फिल्म 'महाकाली' पर आया बड़ा अपडेट

निर्देशक प्रशांत वर्मा का बड़ा दांव, 'महाकाली' में शामिल किया एक और बॉलीवुड कलाकार

लेखन ज्योति सिंह 03:18 pm May 14, 202603:18 pm

क्या है खबर?

हनु-मान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके निर्देशक प्रशांत वर्मा अगली फिल्म 'महाकाली' को लेकर चर्चा में हैं। यह उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स (PVCU) की तीसरी फिल्म है, जिसका निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं। इस पैन इंडिया फिल्म की चर्चा इसलिए भी खूब है, क्योंकि अक्षय खन्ना इसका हिस्सा हैं। इसमें उन्हें असुर गुरु शुक्राचार्या के किरदार में देखा जाएगा। ताजा अपडेट है कि 'महाकाली' में एक अन्य बॉलीवुड अभिनेता को भी शामिल कर लिया गया है।