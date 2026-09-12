रोहित रॉय ने छोटे पर्दे को बताया 'कूड़ादान'

रोहित रॉय बोले- 'कूड़ादान' है छोटा पर्दा, न कपड़े पहनने की तमीज; ना मर्यादा का होश

लेखन नेहा शर्मा 04:10 pm Sep 12, 202604:10 pm

क्या है खबर?

टीवी और बॉलीवुड में काम कर चुके अभिनेता रोहित रॉय ने हाल ही में छोटे पर्दे पर एक विवादास्पद बयान दिया है। 'स्वाभिमान' और 'देश में निकला होगा चांद' जैसे सुपरहिट शो और 'फैशन' व 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों में दिख चुके रोहित ने टीवी को 'डस्टबिन मीडियम' (कूड़ादान) करार दिया। उनका मानना है कि जहां फिल्में इतिहास और सिनेमा के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं, वहीं टीवी कंटेंट की उम्र बहुत कम होती है।